Над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛА





28 ноября Минобороны России сообщило подробности ночной атаки беспилотников. По данным военных, дежурными расчётами ПВО был отражён налёт БПЛА на Волгоградскую область.

- Дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом, в целом, прошедшая атака затронула 9 регионов России, а также акватории Черного и Азовского морей. Всего за ночь было ликвидировано 136 БПЛА.

Наибольшее количество смертоносных летательных объектов было ликвидировано в воздушном пространстве Ростовской области – 46 объектов. Ещё 30 беспилотников сбиты над Саратовской областью. 29 и 12 над Республикой Крым и акваторией Черного моря. 6 над Брянской областью, по 2 – над Воронежской, Московской областью и акваторией Азовского моря. По одному - над Курской и Калужской областями.