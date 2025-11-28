Общество

Волгоградская область: рейтинг городов и районов по долгам за электроэнергию

Общество 28.11.2025 09:30
В Волгоградской области 130 тысяч 769 жителей имеют задолженность за электроэнергию на общую сумму свыше 622 миллионов рублей. Анализ данных ПАО «Волгоградэнергосбыт» по муниципальным образованиям позволяет выявить наиболее проблемные территории.


Города и районы, лидирующие по количеству должников (для более точной и объективной картины число должников в процентном отношении соотнесено с общим количеством лицевых счетов в том или ином районе, – Прим.ред.):

  1. Волжский.
  2. Волгоград.
  3. Ленинский район.
  4. Среднеахтубинский район.
  5. Палассовский район.
  6. Городищенский район. 

Последствия и меры воздействия 

Напомним, что по договорным обязательствам с гарантирующим поставщиком, потребитель сначала получает электроэнергию, а расплачивается за неё потом.

– Недобросовестные клиенты злоупотребляют этой гарантированной услугой и не спешат оплатить потребленную электроэнергию. Все риски неплатежей в этом случае берет на себя «Волгоградэнергосбыт», ведь гарантирующему поставщику необходимо закупить электроэнергию на оптовом рынке, а также своевременно расплатиться с генерирующими и сетевыми организациями, – прокомментировали в ресурсоснабжающей организации. – Цепочка неплатежей запускает опасный механизм, который может сказаться на бесперебойном обеспечении, надежности и качестве энергоснабжения.

Компания применяет законные методы взыскания долгов, включая ограничение подачи электроэнергии. Отключения должников проходят регулярно и продолжатся до конца года.

Погасить долги за электричество волгоградцы, напомним, могут любым из удобных способов: через официальный сайт «Волгоградэнергосбыта», мобильное приложение компании, онлайн-сервисы банков, сбытовые участки в районах области.

Руководство энергокомпании призывает жителей погасить долги до новогодних праздников, чтобы избежать ограничений в энергоснабжении во время продолжительных выходных.

