В Волгограде скончался Валериан Маркович Соболев, известный конструктор АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады», сообщает сайт Oblvesti.ru.

Валериан Маркович родился в Сталинграде в 1938 году и всю свою жизнь связал с оборонной промышленностью. На заводе «Баррикады» он прошел путь от инженера до главного конструктора предприятия.

Под непосредственным руководством Валериана Соболева были созданы пусковые комплексы: «Луна», «Ока», «Темп-2с», «Пионер», «Тополь», «Искандер».

Валериан Маркович занимался и научной деятельностью. Он был доктором технических наук, профессором и заведующим кафедрой теоретической механики в Волгоградском Политехническом институте. Он запатентовал более 600 изобретений.

Валериан Маркович Соболев находил время и для общественной деятельности. Был народным депутатом съезда народных депутатов СССР 1989-1991 годов, первым заместителем главы администрации Волгоградской области, входил в руководство Государственной инвестиционной корпорации.

Прощание с Валерианом Марковичем состоится 29 ноября.







Фото из семейного архива / Oblvesti.ru.