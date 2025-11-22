



22 ноября в администрации Волгоградской области прошло очередное совещание под председательством Андрея Бочарова, посвящённое бюджетному процессу. Глава региона вызвал в выходной день на работу финансистов, чиновников облкомспорта, а также депутатов и представителей властей Волгограда.

- На встрече были рассмотрены вопросы повышения эффективности работы спортивных учреждений и отрасли физической культуры в целом: улучшение качества жизни людей за счет развития сферы физической культуры, детского, массового спорта, а также спорта высоких достижений, — говорится в официальном сообщении пресс-службы губернатора.

Отметим, ранее глава региона проводил такое же совещание с чиновниками, отвечающими за сферу культуры. Тогда официально также сообщалось, что руководитель поставил вопрос о повышении эффективности работы профильных учреждений.

Фото: администрация Волгоградской области