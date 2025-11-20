Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налог





Сегодня, 20 ноября, Волгоградская облдума рассмотрит изменение ставок по транспортному налогу. Региональное законодательство предусматривает коррекцию налоговых ставок по некоторым категориям транспортных средств. Изменения в случае принятия вступят в действие с 1 января 2026 года.

Ставки налогов скорректированы таким образом, что за объекты роскоши их владельцам придется платить больше. Например, гидроциклы обойдутся дороже на 13-18 тыс. в год; яхты - на 7-10 тыс.; снегоходы – до 1,5 тыс.

А вот ставки на легковые машины в базовом сегменте, например, с двигателями в 100 лошадиных сил возрастают всего на 400 рублей в год: было 1 тысячу рублей, станет 1,4 тысячи. На мотоциклы мощностью в 15 л.с. налог вырастет со 105 до 120 рублей – всего на 15 рублей.



При этом в полном объеме сохраняются действующие в регионе льготы по транспортному налогу. В Волгоградской области от его уплаты, в частности, освобождены ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и близкие родственники погибших военнослужащих, инвалиды I и II групп, чернобыльцы, многодетные семьи, родители и опекуны детей-инвалидов.



Напомним, поступления от данного налога пополняют дорожный фонд, за счет которого финансируется строительство, содержание и ремонт трасс, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам. При этом затраты на эту сферу с каждым годом растут.



Всего на территории Волгоградской области с 2014 по 2024 годы приведено в порядок 5,1 тысячи километров дорог. Еще около 400 километров автомагистралей планируют отремонтировать в этом году. С федеральной поддержкой в 2026 году продолжится строительство и реконструкция крупных и значимых для субъекта объектов – второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, обхода Волгограда, путепроводных развязок, дорог и мостов в сельских районах области.



К слову, при разработке законопроекта был проведен мониторинг ставок транспортного налога в соседних регионах, который показал, что в этих субъектах налог выше даже после предстоящей корректировки в Волгоградской области. Если волгоградцам за легковой автомобиль мощностью до 100 л.с. придется платить с нового года 14 рублей за каждую силу, то, например, в Самарской области автовладельцы уже оплачивают налог, исходя из 16 рублей за л.с.

В Воронежской области, например, за автобусы с двигателем свыше 200 л.с. уже платят по 100 рублей за каждую силу, а в Волгоградской области в 2026 году налог увеличится до 82 рубля.



Напомним, ранее V102.RU сообщало, владельцам каких транспортных средств и на сколько поднимут налог.



