Экономика

Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налог

Экономика 20.11.2025 10:59
0
20.11.2025 10:59


Сегодня, 20 ноября, Волгоградская облдума рассмотрит изменение ставок по транспортному налогу. Региональное законодательство предусматривает коррекцию налоговых ставок по некоторым категориям транспортных средств. Изменения в случае принятия вступят в действие с 1 января 2026 года.

Ставки налогов скорректированы таким образом, что за объекты роскоши их владельцам придется платить больше. Например, гидроциклы обойдутся дороже на 13-18 тыс. в год; яхты - на  7-10 тыс.; снегоходы – до 1,5 тыс.
А вот ставки на легковые машины в базовом сегменте, например, с двигателями в 100 лошадиных сил  возрастают всего на 400 рублей в год: было 1 тысячу рублей, станет 1,4 тысячи. На мотоциклы мощностью в 15 л.с. налог вырастет со 105 до 120 рублей – всего на 15 рублей.  

При этом в полном объеме сохраняются действующие в регионе льготы по транспортному налогу. В Волгоградской области от его уплаты, в частности, освобождены ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и близкие родственники погибших военнослужащих, инвалиды I и II групп, чернобыльцы, многодетные семьи, родители и опекуны детей-инвалидов.

Напомним, поступления  от данного налога пополняют дорожный фонд, за счет которого финансируется строительство, содержание и ремонт трасс, дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам. При этом затраты на эту сферу с каждым годом растут.

Всего на территории Волгоградской области с 2014 по 2024 годы приведено в порядок 5,1 тысячи километров дорог. Еще около 400 километров автомагистралей планируют отремонтировать в этом году. С федеральной поддержкой в 2026 году продолжится строительство и реконструкция крупных и значимых для субъекта объектов – второго этапа Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, обхода Волгограда, путепроводных развязок, дорог и мостов в сельских районах области.

К слову, при разработке законопроекта был проведен мониторинг ставок транспортного налога в соседних регионах, который показал, что в этих субъектах налог  выше даже после предстоящей корректировки в Волгоградской области. Если волгоградцам за легковой автомобиль мощностью до 100 л.с. придется платить с нового года 14 рублей за каждую силу, то, например, в Самарской области автовладельцы уже оплачивают налог, исходя из 16 рублей за л.с.
В Воронежской области, например, за автобусы с двигателем свыше 200 л.с. уже платят по 100 рублей за каждую силу, а в Волгоградской области в 2026 году налог увеличится до 82 рубля.

Напомним, ранее V102.RU сообщало, владельцам каких транспортных средств и на сколько поднимут налог.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.11.2025 12:59
Экономика 20.11.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 11:13
Экономика 20.11.2025 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.11.2025 10:59
Экономика 20.11.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 08:47
Экономика 20.11.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 06:49
Экономика 20.11.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.11.2025 08:31
Экономика 19.11.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2025 21:04
Экономика 18.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2025 18:53
Экономика 18.11.2025 18:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2025 09:32
Экономика 18.11.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2025 13:43
Экономика 17.11.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2025 12:42 Реклама
Экономика 17.11.2025 12:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2025 09:37 Реклама
Экономика 17.11.2025 09:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2025 20:29
Экономика 15.11.2025 20:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2025 14:21
Экономика 14.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2025 12:02
Экономика 14.11.2025 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:46
Суд в Волгограде назначил дату и время для оглашения приговора водителю ПакуСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранениеСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджетСмотреть фотографии
12:51
Гособвинение просит 12 лет колонии для задавившего волгоградку ПакаСмотреть фотографии
11:58
Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт»Смотреть фотографии
11:46
Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти ВолжскогоСмотреть фотографии
11:33
Задавивший волгоградку водитель Пак согласился выплатить до 1 млн рублей ее родственникамСмотреть фотографии
11:22
Под Волгоградом двое погибли после столкновения «Лады» с самосваломСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Расчетный счет и управление доходами: что нужно знать бизнесу в 2025 годуСмотреть фотографии
10:59
Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налогСмотреть фотографии
10:55
Суд в Волгограде готовится вынести приговор водителю BMW Александру ПакуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Саратовец осуждён за попытку опустошить тайник с наркотикамиСмотреть фотографии
09:42
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 79-летиемСмотреть фотографии
09:20
РПН предупредил волгоградцев об опасности зоонозовСмотреть фотографии
09:14
«Живой» гимн, танцы и жеребьёвка: в Волгограде прошла церемония открытия чемпионата РФ по сквошуСмотреть фотографии
08:47
Волгоградстат назвал тройку резко подорожавших продуктовСмотреть фотографии
08:25
КСП нашла нарушения в работе платных парковок ВолгоградаСмотреть фотографии
07:49
Экс-главу службы спасения Волгоградской области осудили за взяткиСмотреть фотографии
07:25
Счет на 3,8 млн рублей за отходы выставили жителю Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде снова подорожали бензин и дизельСмотреть фотографии
06:15
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
06:01
По указу Путина легендарный полк из Волгоградской области стал гвардейскимСмотреть фотографии
23:07
Воздушная угроза объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
Волгоградская область погрузится в туман вплоть до конца неделиСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде Музкомедию возглавил директор музыкальной школы Михаил ЛапинСмотреть фотографии
19:58
Надолго ли? В станице Кременской перед проверками заглохла майнинг-ферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:47
Звездный след: знаменитости, которые родились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:39
На севере Волгоградской области очевидцы засняли первый снегСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
В Волжском пенсионер отдал мошенникам рекордные 40 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Пожарные ликвидировали возгорание на линии СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 