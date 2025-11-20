В Волгограде снова подорожали бензин и дизель

Волгоградстат зафиксировал рост цен на дизтопливо и бензин всех марок в регионе за прошедшую неделю. Больше всего – на 30 копеек или 0,4% - подорожало дизельное топливо. Цены подскочили до 71,68 рубля за литр, тогда как неделей ранее были на уровне 71,38 рубля, отмечают статисты.

За семь дней подорожал в Волгоградской области и бензин. Так, цена литра АИ-92 увеличилась на 5 копеек (0,1%) – до 61,25 рубля. Литр АИ-95 стал дороже на 7 копеек, подорожав до 67,71 рубля. Сразу на 15 копеек увеличилась цена на АИ-98. Теперь на АЗС им торгуют за 87,71 рубля.





