В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджет





20 ноября Волгоградская областная дума рассмотрела и приняла в первом чтении бюджет на 2026, 2027 и 2028 годы. Представлял главный финансовый документ депутатам первый заместитель губернатора, глава комитета финансов региональной администрации Александр Дорждеев.

В следующем году расходы бюджета составят 190,2 млрд рублей, доходная часть — 185,3 млрд рублей. В последнюю входят 140,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, а также 44,4 млрд рублей безвозмездных поступлений.

При этом в дальнейшем финансисты планируют выйти на бездефицитный бюджет. В плановом периоде 2027 года доходы и расходы составят по 189,6 млрд рублей, в 2028 году — по 203,7 млрд рублей.

Примечательно, что 70% бюджета приходится на социальные направления: образование, здравоохранение, социальная политика, культура, спорт.

- Бюджетные ресурсы закладываются на помощь семьям с детьми, инвалидам, нашим уважаемым представителям старшего поколения. Безусловным приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, — отметила депутат Мария Аплеталина.

На выполнение социальных обязательств в главном финансовом документе региона предусмотрено 28 млрд рублей. Ещё 31,8 млрд рублей пойдёт на вопросы здравоохранения и 40 млрд рублей на образование. Дорожный фонд на 2026 год составит 22,1 млрд рублей. Порядка 12 млрд рублей потратят на модернизацию ЖКХ. Ещё 2,9 млрд рублей пойдут на поддержку бизнеса. Особое внимание уделено поддержке муниципальных бюджетов. На эти цели регион направит в следующем году 73,2 млрд рублей.

Отметим, доработка бюджета продолжается, ко второму чтению в документ могут быть внесены корректировки.