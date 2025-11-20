Экономика

В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджет

Экономика 20.11.2025 12:59
0
20.11.2025 12:59


20 ноября Волгоградская областная дума рассмотрела  и приняла в первом чтении бюджет на 2026, 2027 и 2028 годы. Представлял главный финансовый документ депутатам первый заместитель губернатора, глава комитета финансов региональной администрации Александр Дорждеев.

В следующем году расходы бюджета составят 190,2 млрд рублей, доходная часть — 185,3 млрд рублей. В последнюю входят 140,9 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, а также 44,4 млрд рублей безвозмездных поступлений.

При этом в дальнейшем финансисты планируют выйти на бездефицитный бюджет. В плановом периоде 2027 года доходы и расходы составят по 189,6 млрд рублей, в 2028 году — по 203,7 млрд рублей.

Примечательно, что 70% бюджета приходится на социальные направления: образование, здравоохранение, социальная политика, культура, спорт.

- Бюджетные ресурсы закладываются на помощь семьям с детьми, инвалидам, нашим уважаемым представителям старшего поколения. Безусловным приоритетом остается поддержка участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей, — отметила депутат Мария Аплеталина.

На выполнение социальных обязательств в главном финансовом документе региона предусмотрено 28 млрд рублей. Ещё 31,8 млрд рублей пойдёт на вопросы здравоохранения и 40 млрд рублей на образование. Дорожный фонд на 2026 год составит 22,1 млрд рублей. Порядка 12 млрд рублей потратят на модернизацию ЖКХ. Ещё 2,9 млрд рублей пойдут на поддержку бизнеса. Особое внимание уделено поддержке муниципальных бюджетов. На эти цели регион направит в следующем году 73,2 млрд рублей.

Отметим, доработка бюджета продолжается, ко второму чтению в документ могут быть внесены корректировки.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
20.11.2025 12:59
Экономика 20.11.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 11:13
Экономика 20.11.2025 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.11.2025 10:59
Экономика 20.11.2025 10:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 08:47
Экономика 20.11.2025 08:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.11.2025 06:49
Экономика 20.11.2025 06:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.11.2025 08:31
Экономика 19.11.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2025 21:04
Экономика 18.11.2025 21:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
18.11.2025 18:53
Экономика 18.11.2025 18:53
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
18.11.2025 09:32
Экономика 18.11.2025 09:32
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2025 13:43
Экономика 17.11.2025 13:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.11.2025 12:42 Реклама
Экономика 17.11.2025 12:42 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.11.2025 09:37 Реклама
Экономика 17.11.2025 09:37 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.11.2025 20:29
Экономика 15.11.2025 20:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2025 14:21
Экономика 14.11.2025 14:21
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.11.2025 12:02
Экономика 14.11.2025 12:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:46
Суд в Волгограде назначил дату и время для оглашения приговора водителю ПакуСмотреть фотографии
13:39
В Волгоградской области добавят 4,1 млрд рублей на здравоохранениеСмотреть фотографии
12:59
В Волгоградской области в первом чтении принят трёхлетний бюджетСмотреть фотографии
12:51
Гособвинение просит 12 лет колонии для задавившего волгоградку ПакаСмотреть фотографии
11:58
Билайн начал продажи SIM-карт в сети магазинов «Всёсмарт»Смотреть фотографии
11:46
Прозвучавший сигнал тревоги объяснили власти ВолжскогоСмотреть фотографии
11:33
Задавивший волгоградку водитель Пак согласился выплатить до 1 млн рублей ее родственникамСмотреть фотографии
11:22
Под Волгоградом двое погибли после столкновения «Лады» с самосваломСмотреть фотографииCмотреть видео
11:13
Расчетный счет и управление доходами: что нужно знать бизнесу в 2025 годуСмотреть фотографии
10:59
Для владельцев яхт в Волгоградской области введут повышенный налогСмотреть фотографии
10:55
Суд в Волгограде готовится вынести приговор водителю BMW Александру ПакуСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Саратовец осуждён за попытку опустошить тайник с наркотикамиСмотреть фотографии
09:42
Андрей Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с 79-летиемСмотреть фотографии
09:20
РПН предупредил волгоградцев об опасности зоонозовСмотреть фотографии
09:14
«Живой» гимн, танцы и жеребьёвка: в Волгограде прошла церемония открытия чемпионата РФ по сквошуСмотреть фотографии
08:47
Волгоградстат назвал тройку резко подорожавших продуктовСмотреть фотографии
08:25
КСП нашла нарушения в работе платных парковок ВолгоградаСмотреть фотографии
07:49
Экс-главу службы спасения Волгоградской области осудили за взяткиСмотреть фотографии
07:25
Счет на 3,8 млн рублей за отходы выставили жителю Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:49
В Волгограде снова подорожали бензин и дизельСмотреть фотографии
06:15
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 7 часовСмотреть фотографии
06:01
По указу Путина легендарный полк из Волгоградской области стал гвардейскимСмотреть фотографии
23:07
Воздушная угроза объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:29
Волгоградская область погрузится в туман вплоть до конца неделиСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде Музкомедию возглавил директор музыкальной школы Михаил ЛапинСмотреть фотографии
19:58
Надолго ли? В станице Кременской перед проверками заглохла майнинг-ферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:47
Звездный след: знаменитости, которые родились в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:39
На севере Волгоградской области очевидцы засняли первый снегСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
В Волжском пенсионер отдал мошенникам рекордные 40 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Пожарные ликвидировали возгорание на линии СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
 