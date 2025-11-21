В волгоградских ресторанах «прокрутились» 32 млрд

Оборот общественного питания Волгоградской области с января по сентябрь 2025 года составил 32,7 млрд рублей. Это на 14,9% больше, чем было в соответствующем периоде 2024 года.
На долю субъектов малого предпринимательства в структуре общественного питания приходится 67,4%, или 22 млрд рублей. Вклад крупного и среднего бизнеса составил 32,6%, или 10,7 млрд рублей.
Лидерами по объему общественного питания в ЮФО являются Краснодарский край и Ростовская область, удельный вес которых в этой сфере составляет соответственно 46,8% и 24,2%. Доля Волгоградской области в общем обороте общественного питания ЮФО гораздо меньше – 11,6%.