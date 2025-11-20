Экономика

Волгоградстат назвал тройку резко подорожавших продуктов

20.11.2025 08:47
Результаты очередного мониторинга цен на продукты питания предоставил Волгоградстат по итогам прошедшей недели. По данным статистического ведомства, в Волгоградской области заметнее всего подорожали три продукта. Так, лидером по росту стоимости стали помидоры – они прибавили в цене 4,26% и достигли цены в 180 рублей за килограмм. На втором месте оказались свежие огурцы – они подорожали на 2,64% и стоят в среднем уже 144 рубля. Замыкает тройку картофель – его цена увеличилась на 2,54% - до 40 рубля за килограмм.

В то же время в регионе выросли цены на колбасу вареную – на 2,44%. Она стоит теперь 470 рубля за кг. Изменились ценники и на яйца - за неделю они прибавили в цене 2,18% (77,73 рубля за десяток). Продолжила дорожать рыба – на 2,07% (256 рубля за кг) и твердый сыр – на 1,62% (834,45 рубля за кг).

В то же время немного подешевел рис – на 2,8% (до 79 рублей за кг) и макарон – на 2% (91 рубль за кг). Лидером по падению стоимости среди овощей стал лук – за неделю он подешевел на 6,5% (35,69 рубля за кг).

