В Волжском пенсионер отдал мошенникам рекордные 40 млн рублей





В Волгоградской области полицейскими расследуются уголовные дела о мошенничестве на рекордные суммы. В Волжском пенсионер отдал пособнице аферистов 40 млн рублей, а перед этим женщина забрала у пожилого мужчины в Волгограде ещё 17 млн рублей.







- На уловки мошенников сначала попался 71-летний житель Астраханской области, который под предлогом перевода денег на безопасный счет приехал в отделение банка в г. Волгограде и, обналичив сбережения, отдал женщине-курьеру 17 млн. рублей. Через несколько дней сообщница телефонных мошенников приехала в г. Волжский, где обманутый пенсионер передал ей для «безопасности» 40 млн. рублей, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как выяснилось, курьером, собиравшим средства с пожилых людей, оказалась 38-летняя жительница Москвы. За свои труды она получила определённый процент от полученных наличных сумм, которые затем переводила на криптокошельки своих работодателей.

Примечательно, что уйти от правосудия пособнице мошенников не удалось. Она была задержана в Москве. Волгоградскими следователями против фигурантки возбуждено уголовное дело. Она была помещена в СИЗО. В настоящее время полицейскими проверяется причастность москвички к другим подобным эпизодам. В отношении банка, беспрепятственно одобрившего операции, полицией готовится представление.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области