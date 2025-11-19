В Волгограде картельный сговор помог взвинтить цены на поставку медикаментов





В Волгограде Краснооктябрьский районный суд поставил точку в скандале по взвинчиванию цен на медикаменты, приобретаемые для местных медучреждений. По требованию прокуратуры к ответственности привлечена компания «Лемар», организовавшая картельный сговор для удержания цен госзакупок.

- ООО «Лемар» с подконтрольными хозяйствующими субъектами принято участие в 18-ти торговых процедурах на заключение государственных контрактов на покупку изделий медицинского назначения. По результатам проведения торговых процедур победителями становились участники выявленного антиконкурентного соглашения, - сообщили в надзорном ведомстве.

Отметим, после проверки прокуратуры в отношении директора компании возбуждено дело об административном правонарушении. Руководитель оштрафован на 40 тыс. рублей.