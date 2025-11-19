19 ноября вечером в Волгограде внезапно остановилось движение скоростных трамваев. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, на участке линии от ТРК «Европа Сити Молл» перед въездом в тоннель отмечается задымление в районе распределительного щитка.





- Трамваи стоят в обоих направлениях. На месте происшествия работают пожарные расчеты. По предварительным данным, горит распределительный щиток, - сообщают очевидцы с места происшествия.





Из вагонов, которые следовали в сторону центра, пассажиров вывели. Из трамваев, которые вынуждено остановились в тоннеле, пока никого не выпускают.

Фото V102.RU