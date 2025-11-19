На севере Волгоградской области очевидцы засняли первый снег





19 ноября в Волгоградской области выпал первый снег. Белоснежной пудрой покрылись деревья и земля в Новоаннинском районе. Здесь, в административном центре, во второй половине дня дождь постепенно перешёл в мокрый снег. В хуторе Черкесовском местные жители засняли преобразившиеся улицы на видео.





Отметим, судя по опубликованным кадрам, снежный покров надолго в округе не задержался, однако автолюбители предупреждают, что такие осадки уже привели к ухудшению сцепления на дорогах.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me