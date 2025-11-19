Пожарные ликвидировали возгорание на линии СТ в центре Волгограда

В Волгограде пожарные расчеты ликвидировали возгорание в электрощитке на линии СТ, из-за чего движение трамваев было остановлено, передает V102.RU.

По данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожаре в Центральном районе поступило сегодня, 19 ноября, на пульт оперативного дежурного в 17:10 мск.

- На открытой территории происходило горение электрощитка на площади 1 кв.м. Пожарные-подразделения 3-й пожарной-спасательной части ликвидировали пожар в 17:28. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - сообщили в оперативном ведомстве.

Ранее V102.RU со ссылкой на очевидцев сообщало, что задымление в распределительном щитке наблюдалось при въезде в тоннель на участке линии от ТРК «Европа Сити Молл». Движение трамваем было остановлено в обе стороны.

В настоящее время, как сообщают волгоградцы, трамваи пошли в сторону Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов.



По информации АО «ЭлектроТранспорт Плюс», на линии скоростного трамвая 19 ноября была зафиксирована внештатная ситуация.

- Благодаря оперативным действиям специалистов предприятия все неполадки устранены и линия СТ функционирует в обычном режиме, - сообщили на предприятии.

