В Волгограде наградили воинские части и бойцов легендарной «20-ки»





19 ноября в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» в 83-ю годовщину начала контрнаступления советских войск прошла торжественная церемония награждения бойцов и подразделений 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, а также врио командующего войсками ЮВО Владимир Кочетков.





- Сегодня мы чествуем наиболее отличившиеся в ходе специальной военной операции воинские части и военнослужащих прославленной 20-й Гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова мотострелковой дивизии, прошедшей дорогами Великой Отечественной войны от Ржева до Берлина, а в настоящее время достойно выполняющей задачи специальной военной операции. 20-я мотострелковая дивизия, воинские части, входящие в ее состав, с честью выполняют стоящие перед ними задачи, проявляя массовое мужество, самоотверженность и героизм, защищая нашу Родину, наш народ от современных фашистов и нацистов, - подчеркнул глава региона.

Сразу шести полкам сегодня были вручены боевые знамена и георгиевские знаменные ленты – высший знак отличия подразделений. Статус «гвардейский» теперь присвоен 33, 242 мотострелковым полкам, а также 944-й самоходно-артиллерийскому полку. Георгиевские ленты прикреплены к знамени 10-го танкового полка. Боевые знамёна были вручены командирам 358-го зенитно-ракетного и 255-го мотострелкового полков.

Отметим, также ордена и медали были вручены 13 бойцам, проявившим себя во время специальной военной операции по защите Донбасса.

Фото: администрация Волгоградской области