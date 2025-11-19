Общество

В Волгограде наградили воинские части и бойцов легендарной «20-ки»

Общество 19.11.2025 16:02
0
19.11.2025 16:02


19 ноября в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» в 83-ю годовщину начала контрнаступления советских войск прошла торжественная церемония награждения бойцов и подразделений 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии. В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Бочаров, а также врио командующего войсками ЮВО Владимир Кочетков.


- Сегодня мы чествуем наиболее отличившиеся в ходе специальной военной операции воинские части и военнослужащих прославленной 20-й Гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознамённой ордена Суворова мотострелковой дивизии, прошедшей дорогами Великой Отечественной войны от Ржева до Берлина, а в настоящее время достойно выполняющей задачи специальной военной операции. 20-я мотострелковая дивизия, воинские части, входящие в ее состав, с честью выполняют стоящие перед ними задачи, проявляя массовое мужество, самоотверженность и героизм, защищая нашу Родину, наш народ от современных фашистов и нацистов, - подчеркнул глава региона.

Сразу шести полкам сегодня были вручены боевые знамена и георгиевские знаменные ленты – высший знак отличия подразделений. Статус «гвардейский» теперь присвоен 33, 242 мотострелковым полкам, а также 944-й самоходно-артиллерийскому полку. Георгиевские ленты прикреплены к знамени 10-го танкового полка. Боевые знамёна были вручены командирам 358-го зенитно-ракетного и 255-го мотострелкового полков.

Отметим, также ордена и медали были вручены 13 бойцам, проявившим себя во время специальной военной операции по защите Донбасса.

Фото: администрация Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.11.2025 16:31
Общество 19.11.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 16:02
Общество 19.11.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 15:49
Общество 19.11.2025 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.11.2025 15:39
Общество 19.11.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 15:08
Общество 19.11.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 14:21
Общество 19.11.2025 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.11.2025 13:12
Общество 19.11.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 13:02
Общество 19.11.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 12:45
Общество 19.11.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 12:43
Общество 19.11.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 11:57
Общество 19.11.2025 11:57
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 11:43
Общество 19.11.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 11:18
Общество 19.11.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 11:16
Общество 19.11.2025 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 10:31
Общество 19.11.2025 10:31
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

18:12
Пожарные ликвидировали возгорание на линии СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде расследуют смерть мужчины из перевернувшегося автоСмотреть фотографии
17:38
«Там что-то горит»: в Волгограде экстренно остановлено движение скоростных трамваевСмотреть фотографии
17:01
«Судим и опасен»: в Волгоградской области разыскивают сбежавшего с военного полигона дезертираСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде картельный сговор помог взвинтить цены на поставку медикаментовСмотреть фотографии
16:04
Силовики взяли штурмом квартиру саратовского экс-прокурораСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде наградили воинские части и бойцов легендарной «20-ки»Смотреть фотографии
15:49
В Волжском прошли пожарно-тактические ученияСмотреть фотографии
15:39
Пришло время: дочь маршала Еременко передала поэму отца музею-заповеднику «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
15:08
Охапки цветов и десятки людей: как в Волгограде - Сталинграде отмечают 83-ю годовщину контрнаступленияСмотреть фотографии
14:21
В Волжском высадили полсотни саженцев цветущей черемухиСмотреть фотографии
13:12
Молочный цех в Волгоградской области закрыли из-за соседства с туалетом и грызунамиСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом забраковали 122 кг молочки с завышенной жирностьюСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде хоронят пережившего Сталинградскую битву Геннадия ЗатулкинаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом отец погибшего участника СВО отстоял право на соцподдержкуСмотреть фотографии
11:57
Садовый жасмин перепутал ноябрь с июнем и зацвел под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:43
В ЦПКиО Волгограда появится 120-метровая «Звезда Сталинграда»Смотреть фотографии
11:18
Ресторану и кофейне в центре Волгограда перекроют воду и канализациюСмотреть фотографии
11:16
Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:31
«Миссис Россия 2025» приглашает волгоградцев в мир эксклюзивной парфюмерииСмотреть фотографии
10:07
Двоих волгоградцев обвиняют в похищении участника СВО из-за выплат и вымогательствеСмотреть фотографии
09:54
Бочаров в годовщину контрнаступления возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:31
«Они дорого заплатят за наши жизни»: вспоминаем легендарную операцию в начале контрнаступления советских войск под СталинградомСмотреть фотографии
08:57
РПН: в Волгоградской области не превышен эпидпорог по ОРВИСмотреть фотографии
08:31
Объем просроченных кредитов вырос в Волгоградской области до 21 млдрСмотреть фотографии
07:57
Юные динамовские гандболистки выступят в домашнем полуфинале Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
07:28
Вдовы бойцов СВО смогут получить второе бесплатное профобразованиеСмотреть фотографии
06:50
Была пьяна и сбежала: в Волгоградской области 19-летняя водительница без прав сбила насмерть велосипедисткуСмотреть фотографии
06:36
В Волгограде благоустроитель улицы Титова загадил пойму Мокрой МечеткиСмотреть фотографии
05:59
Делегация ОДКБ передала подарок музею «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
 