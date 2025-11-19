



Мэрия Волгограда утвердила в должности нового директора музыкального театра. Учреждение возглавил Михаил Лапин, ранее 12 лет занимавший пост руководителя «Детской музыкальной школы № 5», а перед этим засветившийся в чиновничьих рядах.

- Михаилу Александровичу Лапину сорок три года, он выпускник Волгоградского государственного университета. На руководящих должностях работает уже более двенадцати лет. Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами главы Волгограда и городского комитета по культуре, - сообщили в пресс-службе театра.

Отметим, ранее пост директора Музкомедии с 2020 года занимала Кристина Блинова.

Фото: администрация театра