Общество

В Волгограде Музкомедию возглавил директор музыкальной школы Михаил Лапин

Общество 19.11.2025 20:39
0
19.11.2025 20:39


Мэрия Волгограда утвердила в должности нового директора музыкального театра. Учреждение возглавил Михаил Лапин, ранее 12 лет занимавший пост руководителя «Детской музыкальной школы № 5», а перед этим засветившийся в чиновничьих рядах.

- Михаилу Александровичу Лапину сорок три года, он выпускник Волгоградского государственного университета. На руководящих должностях работает уже более двенадцати лет. Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами главы Волгограда и городского комитета по культуре, - сообщили в пресс-службе театра.

Отметим, ранее пост директора Музкомедии с 2020 года занимала Кристина Блинова.

Фото: администрация театра

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.11.2025 21:29
Общество 19.11.2025 21:29
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 20:39
Общество 19.11.2025 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 19:58
Общество 19.11.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 19:39
Общество 19.11.2025 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 16:31
Общество 19.11.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 16:02
Общество 19.11.2025 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 15:49
Общество 19.11.2025 15:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.11.2025 15:39
Общество 19.11.2025 15:39
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 15:08
Общество 19.11.2025 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 14:21
Общество 19.11.2025 14:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.11.2025 13:12
Общество 19.11.2025 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 13:02
Общество 19.11.2025 13:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 12:45
Общество 19.11.2025 12:45
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 12:43
Общество 19.11.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
19.11.2025 11:57
Общество 19.11.2025 11:57
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:29
В Волгоградская область погрузится в туман вплоть до конца неделиСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде Музкомедию возглавил директор музыкальной школы Михаил ЛапинСмотреть фотографии
19:58
Надолго ли? В станице Кременской перед проверками заглохла майнинг-ферма экс-мэра ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:39
На севере Волгоградской области очевидцы засняли первый снегСмотреть фотографииCмотреть видео
19:07
В Волжском пенсионер отдал мошенникам рекордные 40 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
18:12
Пожарные ликвидировали возгорание на линии СТ в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:53
В Волгограде расследуют смерть мужчины из перевернувшегося автоСмотреть фотографии
17:38
«Там что-то горит»: в Волгограде экстренно остановлено движение скоростных трамваевСмотреть фотографии
17:01
«Судим и опасен»: в Волгоградской области разыскивают сбежавшего с военного полигона дезертираСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде картельный сговор помог взвинтить цены на поставку медикаментовСмотреть фотографии
16:04
Силовики взяли штурмом квартиру саратовского экс-прокурораСмотреть фотографии
16:02
В Волгограде наградили воинские части и бойцов легендарной «20-ки»Смотреть фотографии
15:49
В Волжском прошли пожарно-тактические ученияСмотреть фотографии
15:39
Пришло время: дочь маршала Еременко передала поэму отца музею-заповеднику «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
15:08
Охапки цветов и десятки людей: как в Волгограде - Сталинграде отмечают 83-ю годовщину контрнаступленияСмотреть фотографии
14:21
В Волжском высадили полсотни саженцев цветущей черемухиСмотреть фотографии
13:12
Молочный цех в Волгоградской области закрыли из-за соседства с туалетом и грызунамиСмотреть фотографии
13:02
Под Волгоградом забраковали 122 кг молочки с завышенной жирностьюСмотреть фотографии
12:45
В Волгограде хоронят пережившего Сталинградскую битву Геннадия ЗатулкинаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом отец погибшего участника СВО отстоял право на соцподдержкуСмотреть фотографии
11:57
Садовый жасмин перепутал ноябрь с июнем и зацвел под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:43
В ЦПКиО Волгограда появится 120-метровая «Звезда Сталинграда»Смотреть фотографии
11:18
Ресторану и кофейне в центре Волгограда перекроют воду и канализациюСмотреть фотографии
11:16
Андрей Бочаров почтил память защитников Сталинграда на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
10:31
«Миссис Россия 2025» приглашает волгоградцев в мир эксклюзивной парфюмерииСмотреть фотографии
10:07
Двоих волгоградцев обвиняют в похищении участника СВО из-за выплат и вымогательствеСмотреть фотографии
09:54
Бочаров в годовщину контрнаступления возложил цветы к мемориалам в Пятиморске и Калаче-на-ДонуСмотреть фотографии
09:31
«Они дорого заплатят за наши жизни»: вспоминаем легендарную операцию в начале контрнаступления советских войск под СталинградомСмотреть фотографии
08:57
РПН: в Волгоградской области не превышен эпидпорог по ОРВИСмотреть фотографии
08:31
Объем просроченных кредитов вырос в Волгоградской области до 21 млдрСмотреть фотографии
 