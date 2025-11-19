В Волжском прошли пожарно-тактические учения





В Волжском на крупном предприятии химической отрасли 19 ноября прошли масштабные пожарно-тактические учения, направленные на повышение уровня готовности персонала к чрезвычайным ситуациям.

По легенде, возгорание возникло в производственном цехе компании GRASS и привело к интенсивному задымлению всего помещения, создавая реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников. Руководители и коллектив предприятия продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки, оперативно проведя эвакуацию и используя средства пожаротушения.

– Безопасность наших работников – один из важнейших приоритетов, поэтому подобные тренировки не формальность, а необходимая мера. Такие мероприятия помогают повысить уровень подготовки работников, учат их действовать слаженно, быстро и эффективно, – рассказала руководитель службы охраны труда и промышленной безопасности компании Татьяна Тихова.





Прибывшие пожарно-спасательные подразделения провели разведку места условного пожара. Оценив обстановку, незамедлительно произвели эвакуацию сотрудников предприятия и оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня.

– Сегодня были отработаны действия администрации объекта по эвакуации персонала, применение первичных средств пожаротушения. Кроме того, личный состав местного пожарного-спасательного гарнизона отработал действия по ликвидации условного возгорания. Цели учений достигнуты, – прокомментировал заместитель начальника 5 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Волгоградской области Александр Белюсенко.

По итогу учений предприятие подтвердило свою готовность обеспечить безопасность сотрудников даже в сложных условиях. Проведенные мероприятия стали важным этапом укрепления корпоративной культуры безопасности и повышения квалификации персонала.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области