Силовики взяли штурмом квартиру саратовского экс-прокурора

Задержан бывший прокурор Волжского района Саратова Виталий Галанов. Об этом 19 ноября сообщает «СарИнформ» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Следователи и омоновцы прибыли по месту жительства Галанова в Энгельсе. Экс-прокурор дверь им не открыл, поэтому ее вырезали автогеном.

Известно, что Галанов фигурирует по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Он, по версии следствия, распространял информацию про одного из бизнесменов. На допрос экс-прокурор не явился. Через некоторое время его объявили в федеральный розыск.

В ближайшее время, как ожидается, будет решаться вопрос об его аресте.

Саратовские СМИ связывают Галанова с экс-депутатом облдумы и застройщиком Сергеем Курихиным. А его в свою очередь с олигархом Виктором Качуровским, который недавно был осужден в Волгоградской области за взятку на 3,5 года в колонии строгого режима.