Происшествия

Силовики взяли штурмом квартиру саратовского экс-прокурора

Происшествия 19.11.2025 16:04
0
19.11.2025 16:04


Задержан бывший прокурор Волжского района Саратова Виталий Галанов. Об этом 19 ноября сообщает «СарИнформ» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Следователи и омоновцы прибыли по месту жительства Галанова в Энгельсе. Экс-прокурор дверь им не открыл, поэтому ее вырезали автогеном.

Известно, что Галанов фигурирует по ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Он, по версии следствия, распространял информацию про одного из бизнесменов. На допрос экс-прокурор не явился. Через некоторое время его объявили в федеральный розыск.

В ближайшее время, как ожидается, будет решаться вопрос об его аресте.

Саратовские СМИ связывают Галанова с  экс-депутатом облдумы и застройщиком Сергеем Курихиным. А его в свою очередь с олигархом Виктором Качуровским, который недавно был осужден в Волгоградской области за взятку на 3,5 года в колонии строгого режима.

Комментарии
