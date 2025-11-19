



Сегодня, 19 ноября, в 83-ю годовщину начала контрнаступления под Сталинградом в Триумфальном зале музея-панорамы состоялась церемония передачи репринтного экземпляра рукописного издания поэмы маршала Советского Союза Андрея Еременко «Сталинград». В торжественной обстановке его дочь Татьяна Еременко передала произведение отца в руки директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Дементьева.





Удивительно, что рукописи военачальника, созданные им в 1943 году, долгие годы хранились в семейных архивах. И только сейчас родственники маршала Андрея Еременко решили передать семейную реликвию в музей для будущего поколения. Ранее поэма никогда не издавалась и не экспонировалась.

– Папа говорил, что чем дальше от нас будут уходить дни и ночи Сталинградской битвы, тем ярче в сознании людей будет проявляться ее величие, чему мы сегодня свидетели. Также сегодня еще одна дата – 55 лет со дня смерти моего отца. Удивительно, что именно в эту дату отец ушел, подведя черту, что именно эта битва была делом всей его жизни. Поэтому, сегодняшний день для всей нашей семьи стал знаменательным событием. Мы рады, что можем поделиться с миром нашей реликвией, – поделилась Татьяна Еременко.





Работа включает в себя четыре произведения великого русского военачальника, повествующие в стихотворной форме все события кровавой битвы на Волге с немецко-фашистскими захватчиками. Над изданием работала большая команда редакторов, дизайнеров и верстальщиков.





– Даже военные историки не могли ранее предполагать, что Андрей Иванович, помимо его военных заслуг, мог писать и стихи. Над созданием книги корпели самые ответственные специалисты нашего издания. Каждая буква на титульном листе работы в надписи «Сталинград» содержит в себе миниатюру локальных сцен сражений, которые нарисованы в мельчайших подробностях. В каждой рамке тоже изображена батальная сцена, которую нам необходимо было передать, – признался советник издания Александр Запорожкин.





Музею-заповеднику «Сталинградская битва» сегодня также были переданы точные копии боевых знамен 13-ой Гвардейской Дивизии, а также 10-го, 34-го и 61-го Стрелковых полков.





Справка. Андрей Иванович Ерёменко в годы Великой Отечественной войны командовал Западным, Брянским, Юго-Восточным, Сталинградским, Южным, Калининским, 1-м Прибалтийским, 2-м Прибалтийским, 4-м Украинским фронтами. Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза. Награжден 5 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 4 орденами Красного Знамени, 3 орденами Суворова, орденом Кутузова и другими. Похоронен у Кремлёвской стены на Красной площади.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU