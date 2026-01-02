Общество

Мы строили, строили и, наконец, построили: какие объекты открылись в Волгоградской области в 2025 году

02.01.2026 19:45
Несмотря на сложности прошедшего года, в Волгоградской области продолжилась реализация проектов развития. В строй были введены ключевые  как для экономики, так и для социальной сферы объекты. Напомним о самых важных. 


В самом начале 2025 года в рабочем поселке Светлый Яр ввели в эксплуатацию новую поликлинику, построенную в рамках национального проекта «Здравоохранение». Ранее она размещалась на первом этаже многоэтажного дома, а ее состояние не отвечало современным требованиям оказания медпомощи. В новом здании разместились все необходимые кабинеты и отделения – инфекционный и фтизиатрический блоки, терапевтическое отделение, кабинеты для УЗИ и функциональной диагностики, блок акушерско-гинекологического приема, процедурные. Новое учреждение здравоохранения рассчитано на прием 300 пациентов в смену. 


В сфере АПК в Волгоградской области также был реализован крупный инвестпроект. В СП «Донское» в Калачевском районе благодаря господдержке было возведено более 60 различных объектов, а стадо крупного рогатого скота увеличено до 10 тысяч голов. В огромном комплексе будет производиться порядка 41 тысячи тонн молока. 



В марте 2025 года на Третьей продольной магистрали в Волгограде полностью открыли движение по новой путепроводной развязке. Эта дорога является частью международного транспортного коридора «Север – Юг» и связывает три федеральных трассы -  Р-228«Сызрань — Саратов — Волгоград», А-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной» и Р-22 «Каспий».  Реконструкция началась еще в 2021 году. На участке протяжённостью 3,2 км дорогу расширили с двух до четырёх полос, установили .дорожные знаки, обустроили остановки, провели ливневки. 

1 сентября 2025 года в Волгограде открыли две новые школы — № 121 в Тракторозаводском районе и № 9 в Советском районе. Учреждения оснащены всем необходимым оборудованием, там функционируют современные классы с лабораторными комнатами, созданы уютные и комфортные пространства для внеурочной активности обучающихся. Школа №121 рассчитана на 800 учеников, а школа №9 в микрорайоне «Комарово» - на 1 тысячу.


В Волгограде в конце 2025 года после трехлетней  масштабной реконструкции открылся цирк. Стоимость капитальной переделки цирка составила около 2 миллиардов  рублей. В обновленном объекте появились 1700 комфортных мест для зрителей, были заменены изношенные конструкции купола, улучшены условия содержания животных.


А в конце 2025 года в Светлоярском районе Волгоградской области  открылось движение автомобильного транспорта по 12-километровому участку обхода Волгограда, включая новый мост через Волго-Донской канал. Открытый участок включает в себя помимо моста через ВДСК три разноуровневые развязки. Они обеспечивают выезд на трассы Р-22 «Каспий», региональную дорогу Волгоград – Котельниково – Сальск.


В то же время в регионе и области продолжается реализация и других значимых проектов и строительство новых объектов. Так, в Волгограде возводится новое здание арбитражного суда. В  конце 2025 года началось проектирование моста на остров Сарпинский, стартовал поиск подрядчика на реконструкцию второй очереди моста в Сарепте. 

