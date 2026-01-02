Волгоградцам назвали способ экономии на оплате холодной воды без счетчиков





Жители Волгоградской области, которые попали под действие новых правил Минстроя при оплате за холодную воду при отсутствии счетчиков в квартире, могут добиться снижения платежей. Напомним, как сообщало V102.RU, новые правила расчета платы за холодную воду начали действовать в России с 6 декабря 2025 года. Повышающий коэффициент для квартир, где можно поставить счетчик, но где его нет, увеличился с 1,5 до 3. Тот же коэффициент применяется, если счетчик вовремя не прошел поверку.

Учитывая норматив потребления в объеме 5 кубометров на человека, сумма на семью даже из двух-трех человек выходит впечатляющая.



Однако, как выяснилось, не во всех квартирах можно установить индивидуальный прибор учета ресурса. Чаще всего такие проблемы встречаются в старых домах, где существуют особенности расположения инженерных сетей.



В таком случае собственники жилых помещений могут обратиться к исполнителям услуг – или в ресурсоснабжающие организации, или в УК с просьбой составить акт об отсутствии технической возможности для установки счетчиков. При этом, например, наличие старых труб не будет являться показателем отсутствия такой возможности. Если будет доказано, что счетчики установить невозможно, необходимо обратиться с заявлением к исполнителю услуг с просьбой не применять повышающий коэффициент.





