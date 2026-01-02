В режим повышенной готовности перейдут волгоградские УК из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий оперативные службы УК, ТСЖ и ТСН должны быть приведены в режим повышенной готовности к предотвращению возможных последствий. Как сообщили в госжилнадзоре Волгоградской области, коммунальщики также должны сформировать необходимый запас и резерв противогололедных материалов, обеспечить уборку придомовых территорий, кровель зданий, обработку тротуаров и пешеходных дорожек.