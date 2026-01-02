В режим повышенной готовности перейдут волгоградские УК из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий оперативные службы УК, ТСЖ и ТСН должны быть приведены в режим повышенной готовности к предотвращению возможных последствий. Как сообщили в госжилнадзоре Волгоградской области, коммунальщики также должны сформировать необходимый запас и резерв противогололедных материалов, обеспечить уборку придомовых территорий, кровель зданий, обработку тротуаров и пешеходных дорожек.
Напомним, как сообщало V102.RU, в Гидрометцентре предупредили о резком изменении погоды в Волгоградской области с вечера 2 января. Ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду, прогнозируют также изморозь на деревьях и проводах и гололед на дорогах. Под удар стихии попадут сначала районы региона, а к воскресенью метель с мокрым снегом может добраться до областного центра.
