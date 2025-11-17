В волгоградском цирке 20 декабря стартует представление «13 месяцев». Этой премьерой цирк откроется после трехлетней реконструкции.
«13 месяцев» - это добрая сказка в трехмерном пространстве. Юные волгоградцы и их родители увидят также африканских львов, северных лаек, силовых акробатов, трюки на автомобиле и номера иллюзионистов.
Известно, что программа «13 месяцев» будет демонстрироваться до 18 января.
Напомним, волгоградский цирк закрылся на ремонт осенью 2022 года. На эти цели из бюджета было выделено 1,1 млрд рублей, однако впоследствии смета была пересмотрена, и согласно актуальным данным, размещённым на «Госакупках», работы «потяжелели» ещё на 800 млн рублей, достигнув отметки в 1,97 млрд рублей. В рамках реконструкции были возведены три новые пристройки, заменены трибуны, отремонтировано фойе, установлена трансформаторная подстанция и улучшены условия для содержания животных.