В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подростка





10 ноября в Волжском произошло жуткое ДТП с участием 16-летнего школьника и легкового автомобиля. Водитель поздним вечером сбил подростка у ТРК «Волгамолл».

- В 22:40 водитель, лишённый права управления, управляя автомобилем «Лада Гранта», напротив дома № 18 «а» по ул. Александрова совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации прокуратуры, несовершеннолетний с множественными травмами доставлен в больницу. Ему был нанесён тяжкий вред здоровью.

- За рулём автомобиля находился 24-летний местный житель. Ранее он был лишён права управления транспортным средством, - уточнили в надзорном ведомстве.

Отметим, по факту аварии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Ход его расследования взят прокуратурой на контроль.

