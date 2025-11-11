Происшествия

В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подростка

Происшествия 11.11.2025 12:42
0
11.11.2025 12:42


10 ноября в Волжском произошло жуткое ДТП с участием 16-летнего школьника и легкового автомобиля. Водитель поздним вечером сбил подростка у ТРК «Волгамолл».

- В 22:40 водитель, лишённый права управления, управляя автомобилем «Лада Гранта», напротив дома № 18 «а» по ул. Александрова совершил наезд на 16-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации прокуратуры, несовершеннолетний с множественными травмами доставлен в больницу. Ему был нанесён тяжкий вред здоровью.

- За рулём автомобиля находился 24-летний местный житель. Ранее он был лишён права управления транспортным средством, - уточнили в надзорном ведомстве.

Отметим, по факту аварии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ. Ход его расследования взят прокуратурой на контроль.

Фото: панорама сервиса "Яндекс. Карты"

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
11.11.2025 12:42
Происшествия 11.11.2025 12:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 09:57
Происшествия 11.11.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.11.2025 06:32
Происшествия 11.11.2025 06:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 12:43
Происшествия 10.11.2025 12:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 12:14
Происшествия 10.11.2025 12:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 10:10
Происшествия 10.11.2025 10:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
10.11.2025 01:14
Происшествия 10.11.2025 01:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 19:41
Происшествия 09.11.2025 19:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 11:56
Происшествия 09.11.2025 11:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 10:28
Происшествия 09.11.2025 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.11.2025 08:00
Происшествия 09.11.2025 08:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 15:28
Происшествия 08.11.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 12:47
Происшествия 08.11.2025 12:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 11:13
Происшествия 08.11.2025 11:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.11.2025 09:11
Происшествия 08.11.2025 09:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:28
Дома престарелых в Волгоградской области с 1 января переименуютСмотреть фотографии
13:19
Экс-чиновница мэрии Волгограда Елисеева снова обжаловала продление под стражейСмотреть фотографии
13:16
Волгоградцы остались без связи из-за сбоя работы операторов 11 ноябряСмотреть фотографии
13:14
Новый год без долгов: волгоградцам аннулируют накопленные пени за ЖКУСмотреть фотографии
13:07
Миронов предложил Мишустину удвоить фиксированную часть пенсий россиянСмотреть фотографии
12:53
Интрига до конца, травмы и красная карточка: «Динамо-Синара» в захватывающем волжском дерби сыграло вничью с «Ладой»Смотреть фотографии
12:46
28 волгоградцев оштрафовали за парковку на берегу ВолгиСмотреть фотографии
12:42
В Волжском прокуратура займётся лихачом без прав, задавившим подросткаСмотреть фотографии
11:23
Поселок под Волгоградом лишили прибранного к рукам участка лесаСмотреть фотографии
11:18
Волгоград вошел в топ-10 городов для отдыха в ноябреСмотреть фотографии
11:00
«Очередь, как в СССР»: осаждающую почту толпу сняли на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгограде до семи лет тюрьмы грозит отцу, годами избивавшему детейСмотреть фотографии
10:14
Во время ночной атаки были повреждены несколько МКД в СаратовеСмотреть фотографии
09:32
В Волгоградской области коммунальщики схлопотали штрафов на 40 млн рублейСмотреть фотографии
09:01
Токарей с зарплатой в 200 тысяч не хватает в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
Жителям Котово и двух сел возвращают водуСмотреть фотографии
08:10
Металлодетекторы и новые камеры установят в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцев ждет самая короткая рабочая зима за 20 летСмотреть фотографии
07:43
Второй раз за сутки в Волгоградской области объявлена воздушная опасностьСмотреть фотографии
07:30
Беспилотники ВСУ атаковали соседние с Волгоградской областью регионыСмотреть фотографии
07:01
Волгоградцам напомнили об индексации страховых пенсий с 1 январяСмотреть фотографии
06:32
В Волгограде очевидцы сообщили о ночной перестрелке на ул. ШтеменкоСмотреть фотографииCмотреть видео
06:18
План «Ковер» закрыл волгоградский аэропорт на 5 часовСмотреть фотографии
05:57
ВЦИОМ: 54% россиян безразличны или одобряют блокировку зарубежных мессенджеровСмотреть фотографии
21:47
Май в ноябре? В Волгограде из-за аномального тепла зацвела клубникаСмотреть фотографии
21:06
Таинственный город: известный фотограф совершил прогулку по туманным улицам ВолгоградаСмотреть фотографии
20:49
Осужден субподрядчик за фиктивное благоустройство пл. Павших Борцов в ГородищеСмотреть фотографии
20:00
«Со мной сводят счёты»: главбух Быковской ЦРБ обвинила главврача в фиктивном трудоустройстве сотрудниковСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
В Волгограде вернули к жизни фонтан «Красные птицы» Петра ЧаплыгинаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
Юные волгоградские гандболистки вышли в полуфинал Всероссийских соревнованийСмотреть фотографии
 