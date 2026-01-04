Пропавшего в октябре мужчину продолжают искать под Волгоградом





В Михайловском районе Волгоградской области продолжаются поиски 51-летнего Дмитрия Косова, который пропал еще в октябре 2025 года. По данным экстренных служб, до сих пор о возможном месте нахождения мужчины ничего неизвестно.

Уточняется, что житель Михайловки ушел из дома 22 октября. Поиски ведутся сотрудниками территориального подразделения МВД России.

Ранее сообщалось о безвестном исчезновении в Камышинском районе Волгоградской области Александра Каткова. 67-летний мужчина пропал еще 13 декабря во время выпаса скота. До сих пор о нем также ничего неизвестно – поиски продолжаются.