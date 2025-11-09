Спорт

«Мальчишек надо вырастить»: на «Волгоград Арене» наградили футболистов «Ротора-Сталинграда»

09.11.2025 16:05
Перед матчем «Ротора» и «Шинника» на «Волгоград Арене» состоялась церемония награждения победителей первенства Волгоградской области среди команд 2009 года рождения. Заслуженные награды вручили  юным футболистам клуба «Ротор-Сталинград» генеральный директор  СК «Ротор» Андрей Кривов и легенда клуба Владимир Файзулин. Кроме того, вместе с «Ротором-Сталинградом» чествовали и команду из Михайловки за победу во второй группе чемпионата Волгоградской области.

Владимир Горюнов, бывший президент «Ротора» и руководитель клуба «Ротор-Сталинград» в коротком  интервью V102.RU рассказал о своей команде.


- «Ротор-Сталинград» состоит из наших, местных мальчишек – из Дубовки, Фролово, других районов области. Без своих, волгоградских детей не будет футбола. Но, чтобы из детей выросли футболисты, нужно время, нужно много терпения. Им надо уделять много внимания – кроме футбола, это и легкая и тяжелая атлетика, да и в театры тоже с ними надо ходить. Я горжусь своими ребятами – у нас лучший защитник, лучший нападающий и лучший полузащитник среди мальчишек этого года. Тренер тоже наш. Костяк «Ротора» при мне тоже из наших, волгоградцев состоял. Своих надо воспитывать. Губернатор молодец, старается в этом направлении, ему надо помогать, - поделился Владимир Дмитриевич.

Он также раскрыл, почему команда называется «Ротор-Сталинград».

- Наша база находится на острове Людникова, где шли кровопролитные бои во время Сталинградской битвы. В свое время я много общался с ветеранами и они часто просили меня, мол, ты же ездишь в Москву, скажи там, чтобы  Сталинградом мы снова стали. Поэтому и решил назвать так, в честь героев-сталинградцев, свою команду, - поделился собеседник.

Фото Геннадия Гуляева

