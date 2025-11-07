



Арбитражный суд Волгоградской области поставил точку в скандале с отказом фонда капитального ремонта оплачивать работы, произведённые чеченской компанией «РСФ «Мир» в рамках обновления дома-памятника №26 на ул. Советской Центрального района Волгограда. Организация выиграла аукцион на основании подложных документов, после чего попыталась сдать объект с серьёзными недочётами.

При этом компания, выигравшая право обновления МКД за 45,9 млн рублей, убедила регионального оператора раздуть смету до 49 млн рублей, а после и вовсе заявила, что ею были произведены работы на 50,6 млн рублей. Однако в дело вмешалась прокуратура, которая обратилась в суд с иском о признании договора на ремонт дома-памятника ничтожным.

Требования надзорного ведомства были удовлетворены ещё летом 2025 года, на имущество чеченской фирмы был наложен арест, а непорядочной организации было предписано вернуть региону выплаченный за производство ремонтных работ аванс в размере 13,7 млн рублей.

Однако коммерсанты не сдались и обратились со встречным иском о взыскании с регоператора якобы недополученных 36,9 млн рублей.

Отметим, решением Арбитражного суда Волгоградской области, с учётом ранее одобренного иска прокуратуры, ООО «РСФ «Мир» отказано во взыскании с Фонда капитального ремонта Волгоградской области финансовых средств.