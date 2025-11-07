Под Волгоградом водитель без стеснения на камеру пытался откупиться от полиции





Водитель-нарушитель в Волгоградской области стал фигурантом уголовного дела о мелком взяточничестве, пытаясь дать взятку инспектору ДПС. Происходящее было снято на видеокамеру, о чем водителя предупредили, но это его не остановило, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

Автомобиль Daewoo Nexia под управлением 28-летнего мужчины был остановлен на стационарном посту ДПС «Городищенский». В ходе проверки выяснилось, что у водителя нет при себе документов, а машина не зарегистрирована в установленном порядке.

- При составлении материалов об административном правонарушении водитель, чтобы избежать ответственности, пытался дать инспектору незаконное денежное вознаграждение в размере 5 тыс. рублей, - рассказали в Главке.

Примечательно, что водителя неоднократно предупредили, что он нарушает закон и ведется видеосъемка, но он продолжал настаивать на своем и вручил деньги полицейскому. Его задержали. Возбуждено уголовное дело.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!