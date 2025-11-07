В Волгограде детектива задержали за торговлю персональными данными





В Волгограде силовики задержали частного детектива. По версии следствия, мужчина приторговывал персональными данными граждан.

- В январе 2025 года к нему обратился гражданин с просьбой за денежное вознаграждение предоставить ему сведения, доступ к которым ограничен федеральным законодательством, в отношении третьего лица. Фигурант согласился, - сообщили в пресс-службе волгоградского Следкома.

По заказу клиента фигурант собрал полный пакет персональных данных гражданина, включая информацию о регистрации, состоянии счёта, сведения о доходах, номере СНИЛС и ИНН, а также иные сведения, являющиеся личной и семейной тайной. За свою деятельность специалист получил вознаграждение в размере 22 тыс. рублей.

Отметим, поводом для задержания стала оперативная информация регионального УФСБ. Детектив в настоящее время задержан. По ходатайству следствия он был помещён в СИЗО. Ему вменяется ответственность, предусмотренная п. «а» ч. 3 ст. 272.1, а также ч. 1 ст. 203 УК РФ.