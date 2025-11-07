В 2026 году максимальная сумма «декретных» при обычном отпуске по беременности и родам 140 дней составит 955 836 рублей. Такие данные, как передает V102.RU, озвучили в Отделении СФР в Волгоградской области.

Пособия могут получить работающие женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также усыновившие ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. Размер пособия, как уточняют специалисты, составит 100% среднего заработка за два года, предшествовавших году начала отпуска по беременности. На такие выплаты могут рассчитывать и женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации.

Длительность отпуска по беременности и родам составляет:

- 140 дней (70+70) – стандартный срок;

- 156 дней (70+86) – при осложненных родах;

- 194 дня (84+110) – при многоплодной беременности.

Всего с начала текущего года в Волгоградской области пособия получили 4580 мам в декрете. На эти цели было перечислено 809,8 млн рублей.

Фото V102.RU (архив)

