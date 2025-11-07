Происшествия

В Волгограде «Лада» врезалась в столб и сгорела у проходной завода «Волгограднефтемаш»

07.11.2025 11:15
7 ноября в Советском районе Волгограда произошло ДТП с участием «Лады». На исходе ночи на ул. Электролесовской водитель легкового автомобиля не справился с управлением и на полной скорости врезался в железобетонную опору дорожного освещения напротив центральной проходной завода «Волгограднефтемаш». Последствия произошедшего очевидцы засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, машина получила серьёзные повреждения, после чего загорелась. Водитель чудом успел выскочить из объятого пламенем автомобиля. Возгорание пришлось ликвидировать спасателям.

- В 05:17 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Советском районе города Волгограда. Горел по всей площади автомобиль «Лада Веста». Пожарные подразделения 4-й пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание в 05:30,- подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по оперативной информации, погибших и пострадавших в аварии нет. Редакция уточняет информацию о происшествии в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото и видео: Волгоград / t.me

