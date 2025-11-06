В Волгограде очевидцы обнаружили тело женщины под мостом ВДСК





6 октября в Красноармейском районе Волгограда очевидцы засняли тело женщины, накрытое простынёй на палубе сухогруза. По информации местных жителей, волгоградка несколько часов назад упала с моста через ВДСК.







- Трагедия произошла ещё днём. Сейчас на месте работают экстренные службы. Это, конечно, ужас. Беда в какой-то волгоградской семье. Очень жаль её близких, — рассказала журналистам очевидец работы правоохранителей.

Отметим, редакция уточняет информацию о произошедшем в СУ СК России по Волгоградской области.

Фото и видео: Волгоград ВКУРСЕ / t.me