В Волжском по указу Путина близким передали награды павших бойцов СВО





6 ноября в Волжском Волгоградской области прошла церемония передачи наград родственникам бойцов, участвовавших в специальной военной операции по защите Донбасса и погибших при исполнении воинского долга. Приказам президента Владимира Путина близким были вручены 10 комплектов наград.

В мероприятии приняли участие родители, жёны и дети павших солдат, а также представители военного комиссариата и администрации города.

Сразу шестеро ветеранов СВО были удостоены орденов Мужества. В их числе рядовые: Максим Коронов, Антон Мингалев, Николай Филимонов, Вахтанг Шарабидзе, ефрейтор Ярослав Петров и старший лейтенант Александр Афошин.





Медалью «Жукова» посмертно награжден Иван Бреусов, медалью «Суворова» – рядовые Агали Гусейнов и Анатолий Морозов, медалью «За отвагу» – рядовой Сергей Карпенко.

Фото: администрация Волжского