Штраф до 100 тыс. рублей грозит волгоградским таксистам-нелегалам

В регионах России, в том числе в Волгоградской области, работающих без лицензии и записи в региональном реестре таксистов хотят штрафовать. С такой инициативой, как сообщает «Парламентская газета», выступила группа депутатов из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Законодатели предлагают внести изменения в статью 11.14.1 КоАП РФ (Нарушение правил перевозок пассажиров и багажа легковым такси). К базовым нарушениям, таким как отсутствие опознавательного фонаря на крыше и особой цветографической схемы, невыдача пассажиру кассового чека предлагается добавить еще два: за перевозку пассажира и багажа без лицензии и усиленную ответственность за повторное нарушение.

Водителям в таких случаях хотят штрафовать на 3 тысячи рублей, должностные лица – на 10 тысяч, а юридические – на 50 тысяч. За повторное нарушение штрафы уже будут больше – 5, 20 и 100 тысяч рублей соответственно.

Авторы инициативы напоминают, что еще с 2022 года легковые такси должны работать только на основании лицензии, подтвержденной записью в региональном реестре.

Отмечается, что сейчас законопроект находится на этапе предварительного рассмотрения комиссией Совета законодателей по координации законотворческой деятельности и мониторингу законодательства. Она должна дать свое заключение до 9 декабря.

Фото из архива V102.RU