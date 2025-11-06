Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасных туманах

В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. По информации Гидрометцентра, уже грядущей ночью регион погрузится в туманную пелену. Из-за ненастья синоптиками введён жёлтый уровень погодной опасности.
Согласно прогностической карте предупреждений для ЮФО, видимость ухудшится с 23:00 6 ноября. Подняться туман должен лишь после 9:00 7 ноября.
Отметим, по расчётам Волгоградского ЦГМС, туманы ожидаются в регионе в течение 7, 8 и 9 ноября. Одновременно специалистами прогнозируется стабильная погода без дождей. Ветер будет западный 3-9 м/с. Днём воздух будет прогреваться до +14 ºC, а в ночные часы при прояснении столбик термометра может опускаться до -3 ºC.
Фото из архива ИА «Высота 102»