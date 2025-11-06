Общество

Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасных туманах

Общество 06.11.2025 21:31
В Волгоградской области в ближайшие сутки ожидается ухудшение погодных условий. По информации Гидрометцентра, уже грядущей ночью регион погрузится в туманную пелену. Из-за ненастья синоптиками введён жёлтый уровень погодной опасности.

Согласно прогностической карте предупреждений для ЮФО, видимость ухудшится с 23:00 6 ноября. Подняться туман должен лишь после 9:00 7 ноября.

Отметим, по расчётам Волгоградского ЦГМС, туманы ожидаются в регионе в течение 7, 8 и 9 ноября. Одновременно специалистами прогнозируется стабильная погода без дождей. Ветер будет западный 3-9 м/с. Днём воздух будет прогреваться до +14 ºC, а в ночные часы при прояснении столбик термометра может опускаться до -3 ºC.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Лента новостей

22:04
В Волжском по указу Путина близким передали награды павших бойцов СВОСмотреть фотографии
21:31
Гидрометцентр предупредил волгоградцев об опасных туманахСмотреть фотографии
20:59
В Волгограде очевидцы обнаружили тело женщины под мостом ВДСКСмотреть фотографииCмотреть видео
20:23
Волжане отправили бензопилы и шуруповерты участникам СВОСмотреть фотографии
19:51
Под Волгоградом сотрудники ЦРБ пожаловались Бастрыкину на поборы главбухаСмотреть фотографии
18:44
«В голове у них опилки»: Пак не согласился в суде с результатами следственного экспериментаСмотреть фотографии
17:53
Замминистра МВД РФ Кравченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея ТрофимоваСмотреть фотографии
17:41
СКР расследует атаку ВСУ на жилую высотку в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
В России оклады срочников предложили увеличить в три разаСмотреть фотографии
16:06
С журналистом Сергеем Трофимовым простятся в Волгограде 8 ноябряСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде два комитета обладмина сливаются в одинСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде женщина пострадала в столкновении маршрутки № 174 с NissanСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
В Волгоградской области простятся с бывшим директором детдома Таисией ШатравкойСмотреть фотографии
14:56
Мужчина и женщина пострадали в пожаре в Кировском районеСмотреть фотографии
14:25
Суд в Волгограде оштрафовал рэпера Yanix за пропаганду наркотиковСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде маршрутка № 174 врезалась в иномарку на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Что известно о самой массовой атаке беспилотников ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
13:25
В Волгоградской области всё больше людей старше 55 лет осваивают ИИСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде ДТП парализовало работу трамвайного маршрута №13Смотреть фотографии
12:51
Бочаров сделал ряд заявлений после теракта ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
Миллион выплатят семье волгоградца, погибшего при ударе БПЛА по высоткеСмотреть фотографии
12:38
Ростовский суд продлил арест экс-замгубернатора ГончароваСмотреть фотографии
12:13
В Камышине 8 ноября перекроют дороги из-за массового крестного ходаСмотреть фотографии
11:39
«Спасибо, Петрович!» В память о Сергее Трофимове – слово редакцииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде пересчитают и восстановят пострадавшие после атаки БПЛА домаСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде засняли жуткое ДТП с 13-летней школьницей на ул. ОполченскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде 12 человек заразились после укуса клещей опасной болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
10:04
Учёные РАН предупредили волгоградцев о северных сияниях и экстремальном геоштормеСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом осудят лихача, задавившего после линейки 7-летнюю школьницуСмотреть фотографии
09:26
9 самолетов задержаны в аэропорту Волгограда из-за атаки ВСУСмотреть фотографии
 