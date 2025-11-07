Больше 20 000 кв. метров асфальта восстановили с начала года в Волгограде





В Волгограде продолжается благоустройство территорий, где завершили восстановительные работы на сетях. Только в октябре асфальтобетонное покрытие уложили на 114 объектах – почти 2800 квадратных метров. Работы проводились во всех районах города.

Всего с начала года, по информации пресс-службы «Концессий», после работ на сетях заасфальтировали территорию общей площадью более 20 000 квадратных метров.

Для доступа к сетям ресурсоснабжающие организации вынуждены снимать слой асфальтового покрытия и разрабатывать котлованы, так как основная часть коммуникаций в Волгограде, как и в других городах страны, проложена под землей. Но после выполненных работ, в соответствии с графиком, участки приводят в порядок. Котлованы засыпают песком и щебнем, а после усадки – укладывают асфальтобетонное покрытие.

При сохранении плюсовых температур и отсутствии осадков в Волгограде работы будут продолжены и в ноябре.