Волжане отправили бензопилы и шуруповерты участникам СВО

Жители Волжского Волгоградской области собрали для участников специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи. Как сообщили в администрации города-спутника, груз был сформирован исходя из потребностей военнослужащих.
В состав партии вошли дизельные генераторы, инверторные генераторы, бензопилы, шуруповёрты, продукты питания длительного хранения, а также средства личной гигиены.
Кроме того, для бойцов также были доставлены продукты питания и медикаменты.
Фото: администрация Волжского