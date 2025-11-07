Общество

В Волгограде ко Дню рождения Пахмутовой открылась выставка ее личных наград

07.11.2025
Сегодня, 7 ноября, в Волгоградской музее изобразительных искусств имени Машкова открылась выставка, посвященная личным наградам волгоградского композитора Александры Пахмутовой в преддверии ее 96-летия. Как рассказали в пресс-службе администрации региона, одним из первых ознакомился с экспозицией глава региона Андрей Бочаров.

– В канун дня рождения Александры Николаевны открывается еще одна страница ее жизни, неизвестная для многих, – через фотографии, мероприятия, через награды. Можно узнать и прочувствовать, какой непростой путь прошла Александра Николаевна – от маленькой девочки до Великого Человека, являющегося достоянием нашего Отечества. Конечно, это пример для нашего подрастающего поколения. Мы счастливые люди, потому что живем именно в тот период, когда живет и творит Александра Николаевна Пахмутова. Огромное ей спасибо и долгих лет жизни, – отметил Андрей Бочаров.


Жители и гости региона в рамках выставки могут увидеть 57 государственных, муниципальных, ведомственных и общественных наград, а также подарки друзей, коллег и поклонников композитора. Посетителям будут представлены вазы, подаренные певицей Людмилой Зыкиной и режиссером Евгением Силантьевым, сервиз, преподнесенный Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым – членами экипажа космического корабля «Союз», совершившего в 1975 году историческую стыковку с американским кораблем «Аполлон». Всего до конца года волгоградцы могут ознакомиться с 180 уникальными экспонатами. 

– Александра Николаевна по-настоящему является национальным достоянием нашего большого Отечества. Творчество Александры Николаевны знают не только жители Волгоградской области, но и страны, всего мира, – она любимый композитор многих и многих поколений. Мы видим среди победителей молодых людей, которые уже сегодня своим талантом подчеркивают свой высокий уровень подготовки. Пройдут годы, десятилетия, и, я уверен, победителей конкурса имени Александры Николаевны Пахмутовой узнает весь мир, – отметил губернатор. 


Напомним, в 2024 году в честь юбилея выдающегося композитора в регионе были организованы и проведены десятки мероприятий на творческих площадках Волгограда и в муниципальных районах области. Сама композитор посетила родной город весной, а 1 мая дала концерт в центральном концертном зале Волгоградской филармонии.

Чтобы сохранить творческое наследие Александры Пахмутовой, губернатор Андрей Бочаров предложил создать постоянную музейную экспозицию — она будет действовать на площадке возрождаемого ЦУМа. Уже учреждена и региональная премия и стипендия ее имени, а также проводится музыкальный конкурс.  В скором времени в честь Пахмутовой будет назван создаваемый культурно-образовательный центр. Кроме того, открыт сквер, установлена скульптура «Девочка с аккордеоном» и музыкальный арт-объект с песнями Александры Николаевны. Имя композитора присвоено новой школе №7 в Дзержинском районе Волгограда.

Фото: администрация Волгоградской области

