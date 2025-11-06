



Сотрудники Быковской ЦРБ Волгоградской области записали видеообращение (запись есть в распоряжении редакции) к главе следственного комитета РФ с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся в больнице. Работники медучреждения заявили о том, что занимающая уже много лет пост главный бухгалтер осуществляет поборы с подчиненных якобы для главного врача. Кроме того, утверждают авторы видеообращения, женщина совмещала сразу несколько должностей, однако свою работу она не выполняла, перекладывая ее на подчиненных, но получая заработную плату.

- Весной 2025 года полиция начала проверку по факту предоставления Е.В. поддельного приказа о ее назначении на должность заместителя главного врача по экономической части. При этом руководство ничего об этом не знало. Уволилась она с этой должности только тогда, когда полиция запросила документы. Подпись под приказом была поддельной. По данному факту были опрошены сотрудники бухгалтерии, которые рассказали, что не знали о новой должности главного бухгалтера. В дальнейшем она пыталась подсунуть главному врачу приказ о назначении ее на эту должность, но у нее ничего не вышло, – утверждают сотрудники больницы.

По их словам, материалы были направлены в СУ СК по Волгоградской области для возбуждения уголовного дела, однако затем они возвращались в правоохранительные органы.

Также работники заявили о «травле» и «унижении» со стороны главбуха после того, как они начали давать на нее показания.

– Она говорила, что ей ничего не будет, так как ее адвокат – бывший сотрудник следственных органов, поэтому никакого уголовного дела не будет, – продолжают сотрудники.

Работники ЦРБ заявили, что в отношении главбуха проводилась проверка по поводу приобретения женщиной лекарственных средств, за которые она пыталась рассчитаться за счет больницы. Однако никакого уголовного дела не было возбуждено, так как проверяющие посчитали, что 22 тысячи рублей – это малозначительная сумма, говорится в видеообращении. И это при миллионных долгах медучреждения.

– Неужели для того, чтобы нас услышали, надо написать предсмертную записку, как фермер из Михайловки? Есть и другие факты злоупотребления со стороны главбуха, но есть ли смысл о них рассказывать, если даже по очевидным не возбуждают уголовные дела, – говорят сотрудники ЦРБ.



В связи с этим люди попросили Александра Бастрыкина помочь разобраться в ситуации, так как это дело «пытаются замять».



Редакция информагентства обратилась за комментарием в комитет здравоохранения Волгоградской области. И вот какой ответ был получен.

– Комиссией облздрава была проведена выездная проверка учреждения в августе и октябре текущего года, в ходе которой подтвердилось наличие ряда нарушений в вопросах финансово-хозяйственной деятельности. Руководству Быковской ЦРБ Облздравом даны конкретные рекомендации по устранению и не допущению в дальнейшем выявленных нарушений, составлен план мероприятий, результаты первой проверки оформлены соответствующей справкой и направлены в прокуратуру Волгоградской области, – сообщили в ведомстве.

Здесь также добавили, что информация о результатах повторного выезда будет передана в компетентные органы для принятия соответствующих мер реагирования в отношении должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства

