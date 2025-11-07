«Используем щебень»: власти Палласовки высказались о ремонте дороги строительным мусором

Администрация Палласовки в Волгоградской области прокомментировала недавнюю историю с ремонтом грунтовой дороги в городском поселении строительным мусором. Как сообщает V102.RU, власти открестились от кучи, отметив, что засыпают на дороги щебень и только тогда, когда на него есть деньги.

- Администрация городского поселения г. Палласовка сообщает, что администрацией и подведомственной организацией засыпка грунтовых дорог строительным мусором не производится, - говорится в ответе на редакционный запрос. - В адрес администрации ежегодно обращаются жители города с просьбой ремонта грунтовых дорог. Поскольку дороги, в том числе по указанным улицам, являются грунтовыми, ремонт производится только путём выравнивания с использованием автогрейдера, где это возможно. Засыпка ям, или подсыпка дорог в период бездорожья осуществляется с использованием заранее приобретенного щебня в рамках предусмотренных бюджетных средств на такие цели.





Ранее сообщалось, что до ноябрьских праздников неустановленные лица привезли прицеп строительного мусора и высыпали его на перекресток четырех улиц Молодежная, Солнечная, Вишневая и Восточная в Палласовке. После этого трактор начал раскатывать по дороге эту кучу с арматурой, битым кирпичом и досками. Работы прекратились лишь тогда, когда местные жители забили тревогу и стали звонить во все инстанции, в том числе в местную администрацию. Люди рассказали, что ранее обращались к властям городского поселения с просьбой засыпать щебенкой их дороги, так как они стали уже непроходимыми. Местные жители предположили, что такой ремонт начался после их обращения, а отходы, которые вывалили на перекресток, привезли с местного стадиона, который в настоящее время демонтируют. Однако местные власти эту информацию не подтвердили.

В городском поселении г. Палласовка V102.RU также сообщили, что в текущем году в их адрес поступило только одно письменное обращение с улицы Вишневая по поводу дороги.

- Выполнение работ будет осуществляться силами и средствами МАУ «СГСГП». Работы по ремонту грунтовых дорог осуществляются только в отношении дорог находящихся в собственности администрации, - заявили в администрации городского поселения.

Фото: читателей V102.RU





