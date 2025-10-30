7 миллиардов потратили на научные открытия в Волгоградской области





Волгоградстат опубликовал итоги развития науки в 2024 году. По данным ведомства, научными исследованиями и разработками занимались в 51 организации, из которых 47,1% являются учреждениями высшего образования. Численность специалистов, выполнявших научные исследования и разработки, составила 3,5 тыс. человек.

В структуре персонала наибольшую часть занимают исследователи – 53,8%. Из них ученую степень доктора наук имеют 3,9%, кандидата наук – 14,6%. При этом каждый второй исследователь моложе 39 лет.



69,9% исследователей проводили разработки в области технических наук, включая агроинженерию и пищевые технологии, 12,7% – в области сельскохозяйственных наук, 7,0% – в области медицинских наук, включая психофизиологию, 6,7% – в области естественных наук.



Затраты на научные исследования и разработки составили почти 7 миллиардов рублей. Основное финансирование обеспечивалось за счёт собственных ресурсов организаций – 48,4%, а также бюджетных средств – 30,7%.







