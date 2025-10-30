На юге Волгограда выросла мега-мусорка





Активисты волгоградского отделения ОНФ пожаловались в прокуратуру Волгограда на мусорный беспредел во дворе дома №29 по ул. Бахтурова в Красноармейском районе. Попытки решить проблему в администрации районе успехом не увенчались.





Горы из веток, шин и стройотходов увеличиваются в размерах с каждым месяцем и стали источником антисанитарии. Однако управляющая компания, подчеркнули в ОНФ, не реагирует на происходящее и игнорирует требования жильцов навести порядок.

В волгоградском ОНФ отметили, что в последнее время получают многочисленные жалобы на ненадлежащее содержание площадок ТКО в регионе. Так, только за последние два месяца поступило около 20 обращений на эту тему.



Видео: Народный фронт Волгоградская область / t.me

