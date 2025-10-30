Общество

На юге Волгограда выросла мега-мусорка

Активисты волгоградского отделения ОНФ пожаловались в прокуратуру Волгограда на мусорный беспредел во дворе дома №29 по ул. Бахтурова в Красноармейском районе. Попытки решить проблему в администрации районе успехом не увенчались.



Горы из веток, шин и стройотходов  увеличиваются в размерах с каждым месяцем и стали источником антисанитарии. Однако управляющая компания, подчеркнули в ОНФ, не реагирует на происходящее и игнорирует требования жильцов навести порядок.

В волгоградском ОНФ отметили, что в последнее время получают многочисленные жалобы на ненадлежащее содержание площадок ТКО в регионе. Так, только за последние два месяца поступило около 20 обращений на эту тему.

08:05
МО: над Волгоградской областью сбито 5 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде цены на бензин и дизель продолжают растиСмотреть фотографии
07:13
Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
На юге Волгограда выросла мега-мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:33
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
06:28
Бочаров: обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
7 миллиардов потратили на научные открытия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:54
Гандболистки «Динамо-Синары» дома разгромили «Университет»Смотреть фотографии
21:35
Водителя Первого канала возмутил штраф за парковку служебного авто на «зеленке»Смотреть фотографии
21:05
Троих волгоградских подростков наградят медалями «За проявленное мужество»Смотреть фотографии
20:50
Волгоградцы в пылу страстей сожгли собственный домСмотреть фотографии
20:40
Участники «Сталинградского призыва» поделились опытом с кадетами МВДСмотреть фотографии
20:30
Тридцать волгоградцев отравились грибами-мутантами и «мухоморами»Смотреть фотографии
20:09
«Господин Марченко врет»: адвокаты Пака сделали резкое заявление в облсудеСмотреть фотографии
19:30
Депутат Госдумы Гимбатов потребовал защитить россиян от «одичалых тварей»Смотреть фотографии
19:01
«Мы мечтали о первом месте!»: волгоградцы выиграли международный турнир по эстетической гимнастике Смотреть фотографии
18:35
«Вышел с работы и исчез»: в Волгограде полмесяца ищут пропавшего пенсионераСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни в ГорсадуСмотреть фотографии
17:50
Уроженец Урюпинска Серебряков признал вину в подрыве автомобиля военного в МосквеСмотреть фотографии
17:12
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится в ноябреСмотреть фотографии
16:57
Волгоградцы пожаловались Мизулиной на отсутствие мобильного интернетаСмотреть фотографии
16:34
Минобрнауки предложило запретить прием студентов с баллом ЕГЭ ниже 50Смотреть фотографии
16:01
«В квартире страшно – холод, крысы и мрак»: прокуратура проверит условия жизни семьи участника СВО из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:36
Волгоградское УФАС внесло в черный список подрядчика за отказ сносить двухэтажкуСмотреть фотографии
15:13
Тирана-рецидивиста задержали после смерти волгоградкиСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде с 5 ноября прекратят работу дачные автобусыСмотреть фотографии
13:51
Верховный суд рассмотрит жалобу Никиты Журавеля на 14-летнее заточение в закрытом режимеСмотреть фотографии
13:33
Штраф в 3 миллиарда из-за коррупции наложили на компанию по иску из ВолгоградаСмотреть фотографии
12:58
Губернатор Бочаров и глава ДОСААФ Добряков обсудили форматы патриотического воспитанияСмотреть фотографии
12:21
Из Волгограда выдворили в Узбекистан и Таджикистан 48 нелегаловСмотреть фотографии
 