В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часов





В Волгоградской области ночью 30 октября введена беспилотная опасность. Предупреждение на территории региона действует уже более 6 часов.

СМС-оповещение о налете БПЛА из Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС России на телефоны волгоградцев начали поступать примерно в полночь и не снималось до настоящего времени.

— Внимание! В Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Телефон: 112, — говорится в сообщении.