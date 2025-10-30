МО: над Волгоградской областью сбито 5 украинских БПЛА





В Волгоградской области в течение прошедшей ночи силами ПВО отражена атака беспилотников ВСУ. По данным Минобороны России, в период с 23.00 мск 29 октября до 06.00 мск 30 октября уничтожено в регионе 5 БПЛА самолетного типа.

Всего за этот период времени над 15 регионами России было сбито 170 украинских БПЛА.

В Волгоградской области, как ранее сообщил губернатор Андрей Бочаров, падения обломков БПЛА зафиксированы в Руднянском районе Волгоградской области, где обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи.