МО: над Волгоградской областью сбито 5 украинских БПЛА

Общество 30.10.2025 08:05
В Волгоградской области в течение прошедшей ночи силами ПВО отражена атака беспилотников ВСУ. По данным Минобороны России, в период с 23.00 мск 29 октября до 06.00 мск 30 октября уничтожено в регионе 5 БПЛА самолетного типа.

Всего за этот период времени над 15 регионами России было сбито 170 украинских БПЛА.

В Волгоградской области, как ранее сообщил губернатор Андрей Бочаров, падения обломков БПЛА зафиксированы в Руднянском районе Волгоградской области, где обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи.

Лента новостей

12:27
В Волгоградской области простились с командиром штурмовиков Валерием РезниковымСмотреть фотографии
12:20
В Волжском мортуарии проведут молебен 1 ноябряСмотреть фотографии
11:38
С 1 марта 2026 года изменятся сроки оплаты за капремонт в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:02
В Волжском приставы нашли пропавшего 2-летнего ребенка из Самарской областиСмотреть фотографии
10:50
На 17-летнего мотоциклиста завели дело после смертельного ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:28
Под Волгоградом пьяный водитель не вписался в дорогу и покалечил двух человекСмотреть фотографии
10:07
В Волгограде за 1,3 млрд рублей выставлен на продажу ТЦ «Космос»Смотреть фотографии
09:32
Дом печати в Волгограде признают объектом культурного наследияСмотреть фотографии
09:00
В России для студентов с детьми предложили бесплатные комнаты в общежитияхСмотреть фотографии
08:30
В волгоградских магазинах поменяли ценники на колбасу, яйца и сахарСмотреть фотографии
08:05
МО: над Волгоградской областью сбито 5 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:37
В Волгограде цены на бензин и дизель продолжают растиСмотреть фотографии
07:13
Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:00
На юге Волгограда выросла мега-мусоркаСмотреть фотографииCмотреть видео
06:33
В Волгоградской области беспилотная опасность действует более 6 часовСмотреть фотографии
06:28
Бочаров: обломки БПЛА повредили вышку сотовой связи в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
7 миллиардов потратили на научные открытия в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:54
Гандболистки «Динамо-Синары» дома разгромили «Университет»Смотреть фотографии
21:35
Водителя Первого канала возмутил штраф за парковку служебного авто на «зеленке»Смотреть фотографии
21:05
Троих волгоградских подростков наградят медалями «За проявленное мужество»Смотреть фотографии
20:50
Волгоградцы в пылу страстей сожгли собственный домСмотреть фотографии
20:40
Участники «Сталинградского призыва» поделились опытом с кадетами МВДСмотреть фотографии
20:30
Тридцать волгоградцев отравились грибами-мутантами и «мухоморами»Смотреть фотографии
20:09
«Господин Марченко врет»: адвокаты Пака сделали резкое заявление в облсудеСмотреть фотографии
19:30
Депутат Госдумы Гимбатов потребовал защитить россиян от «одичалых тварей»Смотреть фотографии
19:01
«Мы мечтали о первом месте!»: волгоградцы выиграли международный турнир по эстетической гимнастике Смотреть фотографии
18:35
«Вышел с работы и исчез»: в Волгограде полмесяца ищут пропавшего пенсионераСмотреть фотографии
18:22
В Волгограде простятся с настоятелем храма-часовни в ГорсадуСмотреть фотографии
17:50
Уроженец Урюпинска Серебряков признал вину в подрыве автомобиля военного в МосквеСмотреть фотографии
17:12
Расписание волгоградских пригородных поездов изменится в ноябреСмотреть фотографии
 