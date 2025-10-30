В Волгограде цены на бензин и дизель продолжают расти





В Волгоградской области по итогам еженедельного мониторинга снова зафиксирован рост цен на все марки бензина и солярку. За семь дней ценники выросли на АЗС в среднем на 0,25% - до 64,29 рублей.

Стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла в Волгоградском регионе к 27 октября на 0,25% и достигла 60 рублей и 95 копеек. Напомним, что неделей ранее его стоимость официально была зарегистрирована на уровне 60 рублей и 80 копеек. Таким образом, всего за неделю, по данным Волгоградстата, цена этого бензина увеличилась на 15 копеек.

АИ-95 к 27 октября подорожал на АЗС в Волгоградской области до 67,39 рублей – стоимость литра выросла на 0,24% или 16 копеек в денежном выражении.

Цена АИ-98 достигла в Волгограде и области 86 рублей и 96 копеек, увеличившись на 0,15% за неделю – плюс 13 копеек.

Подорожало в регионе, по данным статистиков, и дизельное топливо. Ценники на солярку выросли на 0,28% – до 70,62 рублей за литр (+20 копеек).