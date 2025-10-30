Росавиация сняла пятичасовой запрет на работу аэропорта в Волгограде

Утром 30 октября аэропорт Волгограда начал возвращаться к штатной работе. В 07:09 Росавиация сняла запрет на работу воздушной гавани, действующий во время налёта БПЛА.
— Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, — уточнил официальный представитель федерального авиационного агентства.
Отметим, в общей сложности воздушная гавань не могла принимать и отправлять самолёты более пяти часов. Минувшей ночью жители Волгоградской области получили предупреждение от РСЧС о беспилотной опасности, позже губернатор Андрей Бочаров сообщил о повреждении БПЛА вышки сотовой связи в Руднянском районе.