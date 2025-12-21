Магнитные бури минуют волгоградцев 21 декабря





Спокойную геомагнитную обстановку обещают ученые волгоградцам 21 декабря. Согласно графику, подготовленному лабораторией солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, вероятность магнитных бурь сегодня составляет всего около 10%.

Однако предстоящая неделя ожидается не такой благополучной. Начиная с 22 декабря на Земле будут фиксироваться магнитные бури разной силы. Пики прогнозируют 23 и 30 декабря – в эти дни ожидаются геомагнитные возмущения до 5 баллов. А вот в последний день уходящего года бури пойдут на спад и у волгоградцев появится возможность готовиться к встрече Нового года без головных болей и других недомоганий, которые обычно вызывает это явление у метеочувствительных людей.





