Экс-зама начальника УФСБ похоронят в Волгограде

Сегодня, 21 декабря, в Волгограде простятся с бывшим заместителем начальника УФСБ по Волгоградской области Владимиром Кузьмичом Колесниковым. Прощание пройдет в ритуальном комплексе «Память». Владимира Колесникова не стало 19 декабря, в преддверии профессионального праздника – Дня работника органов госбезопасности, который отмечался накануне, 20 декабря.
Владимир Колесников работал в органах госбезопасности с 1978 по 2003 годы. Начинал карьеру в должности оперативного работника в звании лейтенанта, а закончил в звании полковника.
У Владимира Кузьмича осталась любящая и дружная семья – супруга, с которой он прожил почти полвека, двое сыновей и трое внуков.
Фото «Новости Волгограда»