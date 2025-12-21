В Волгограде участник Парада Победы Александр Колотушкин отмечает 99-летие





Ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин Волгоградской области Александр Колотушкин сегодня, 21 декабря, отмечает 99-й день рождения.

Александр Иванович Колотушкин начал свой боевой путь в декабре 1943-го, стал зенитчиком, в составе полка прикрывал аэродромы под Москвой. Затем попал на 3-й Белорусский фронт, участвовал в разгроме Восточно-Прусской группировки под Кенигсбергом. Александр Колотушкин - участник легендарного Парада Победы 1945 года.



После войны ветеран служил на полигоне Капустин Яр, а потом работал на заводе «Баррикады». Имеет около двадцати государственных наград, в том числе орден Отечественной войны второй степени, медали «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».



Последние несколько лет в День Победы перед подъездом дома, где живет ветеран, ракетчики полигона Капустин Яр специально для него проводят торжественный парад под марш военного оркестра.



