



Сотрудники волгоградской Госавтоинспекции привлекли к ответственности трех водителей, перевозивших в багажнике друга на набережной. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, ими оказались студент одного из волгоградских вузов, приехавший из-за рубежа, а также двое его знакомых.





В отдел полиции Центрального района поступило сообщение о том, что на ул. Набережной им. 62-й Армии водители автомобилей «Лада», BMW и Mercedes перевозят пассажира вне кабины транспортных средств. Сотрудникам полиции удалось оперативно вычислить нарушителей и задержать.

- В отношении водителей составлены административные протоколы по ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», по ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», а также по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством за тонировку, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

После задержания все трое пообещали не совершать подобных правонарушений и соблюдать ПДД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области