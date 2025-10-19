Общество

В Волгограде оштрафовали трех водителей за езду с друзьями в багажнике

Общество 19.10.2025 17:05
Сотрудники волгоградской Госавтоинспекции привлекли к ответственности трех водителей, перевозивших в багажнике друга на набережной. Как рассказали в ГУ МВД России по региону, ими оказались студент одного из волгоградских вузов, приехавший из-за рубежа, а также двое его знакомых.



В отдел полиции Центрального района поступило сообщение о том, что на ул. Набережной им. 62-й Армии водители автомобилей «Лада», BMW и Mercedes перевозят пассажира вне кабины транспортных средств. Сотрудникам полиции удалось оперативно вычислить нарушителей и задержать. 

- В отношении водителей составлены административные протоколы по ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», по ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», а также по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством за тонировку, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

После задержания все трое пообещали не совершать подобных правонарушений и соблюдать ПДД.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

